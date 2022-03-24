Репортера не пугает перспектива отправиться за решетку

Журналист и ведущий Александр Незворов, ставший фигурантом уголовного дела о публикации недостоверных сведений по поводу действий вооруженных сил России, оценил возможность своего возвращения в РФ. Эпатажный публицист выступил в Тель-Авиве, где ответил на этот вопрос.

Александр сообщил, что в настоящее время "как бы" находится в определенных сомнениях, потому что однозначного решения еще не принял. Однако склоняется к тому, чтобы однажды вернуться домой.

"У меня всегда было плохо с благоразумием, поэтому я все-таки, вероятно, вернусь", – ответил Невзоров во время своего выступления.

А днем ранее супруга Александра Лидия уточнила, чтобы развеять все слухи, что муж улетел в Израиль. Однако женщина уверяет, что пара никуда "не свалила". Просто оказались в этой стране из-за давних запланированных мероприятий – это единственная причина, заставившая чету улететь из РФ. Выступление адепта конного спорта постоянно переносилось из-за коронавирусной инфекции, а сейчас наконец подвернулась возможность.

Напомним, несколькими днями ранее правоохранительные органы возбудили в отношении экс-ведущего телепередачи "600 секунд" уголовное дело. Следствие считает, что Невзоров умышленно распространял недостоверные сведения о российских вооруженных силах. В Следственном комитете уточнили, что в марте 2022 года фигурант разместил на своих страницах в социальных сетях информацию, где говорилось, что российская армия якобы намеренно решила обстрелять мариупольский родильный дом. В своих материалах Александр ссылается на украинские медиа. Журналисту грозит до десяти лет тюремного заключения.