Без пережарки и углей: как правильно приготовить мясо на природе

Без пережарки и углей: как правильно приготовить мясо на природе
Konstantin Kokoshkin/www.globallookpress.com
продолжениеВрачи назвали опасные свойства меда
Медик советует отказаться от классического способа

Канцерогены, которые образуются из-за дыма и сгорания жира при приготовлении мяса на углях, провоцируют в человеческом организме развитие опухолей. При приготовлении пищи на открытом огне нужно использовать дрова, а не угли (на них капает жир, образующий те самые канцерогены). И, конечно, разжигать необходимо костер без популярных и удобных смесей, содержащих бензин – чтобы снизить количество копоти и вредного дыма, сообщил врач, доктор медицинских наук Сергей Хомяков.

Как указал специалист, критически важно правильно прожарить мясо. При сильном зажаривании в корочке образуются довольно токсичные углеводы, которые очень вредны для людей, страдающих от гастрита. Такая еда вызывает раздражение в слизистой оболочке желудка. Еще одна опасность плохо прожаренного мяса – риск нарваться на весьма неприятных паразитов.

Хотя по традиции считатся аутентичным шашлык из баранины или говядины, специалист советует готовить его из птицы и рыбы – такое мясо куда легче усваивается человеческим организмом и содержит в себе меньше жировых прослоек.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
новости партнеров

Китай нашел хитрый способ вступиться за Россию

О планах Пекина разузнали американские журналисты

Путин назвал простой способ вывезти из Украины зерно

Решение проблемы очевидно, указал глава РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей