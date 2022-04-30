Медик советует отказаться от классического способа

Канцерогены, которые образуются из-за дыма и сгорания жира при приготовлении мяса на углях, провоцируют в человеческом организме развитие опухолей. При приготовлении пищи на открытом огне нужно использовать дрова, а не угли (на них капает жир, образующий те самые канцерогены). И, конечно, разжигать необходимо костер без популярных и удобных смесей, содержащих бензин – чтобы снизить количество копоти и вредного дыма, сообщил врач, доктор медицинских наук Сергей Хомяков.

Как указал специалист, критически важно правильно прожарить мясо. При сильном зажаривании в корочке образуются довольно токсичные углеводы, которые очень вредны для людей, страдающих от гастрита. Такая еда вызывает раздражение в слизистой оболочке желудка. Еще одна опасность плохо прожаренного мяса – риск нарваться на весьма неприятных паразитов.

Хотя по традиции считатся аутентичным шашлык из баранины или говядины, специалист советует готовить его из птицы и рыбы – такое мясо куда легче усваивается человеческим организмом и содержит в себе меньше жировых прослоек.