Врачи назвали опасные свойства меда

Врачи назвали опасные свойства меда
Фото: pixabay.com
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Некоторым людям употребления продукта лучше избегать

Мед известен благодаря своим отличительным целебным свойствам. Это вкусный продукт, который способен успокоить боль в горле, уменьшить воспаление и облегчить желудочно-кишечные заболевания. Однако, уверяют врачи Николь Линдель и Лакия Рай, у него есть и другие особенности.

К примеру, мед может неблагоприятно сказаться на здоровье зубов. Подобно другим видам сахара, он увеличивает риск развития кариеса и заболеваний десен. 

Также продукт способен навредить людям, страдающим от болезни печени, поскольку в меде основным компонентом является фруктоза, которая метаболизируется не так, как другие источники энергии. Для людей с жировой болезнью печени это может стать проблемой. В таких случаях обычно рекомендуется избегать употребления алкоголя и ограничивать потребление фруктозы.

Врачи напоминают, что мед не способен облегчить симптомы аллергии, и все подобные заявления являются мифом. Пчелы собирают пыльцу, как правило, с цветов, которые не вызывают сильных аллергических реакций. В некоторых случаях употребление продукта может способствовать появлению симптомов аллергии, поскольку для слишком чувствительного организма прием даже небольшого количества пыльцы бывает череват. Реакции могут выражаться просто зудом во рту. 

Источник: Eat This, Not That!
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