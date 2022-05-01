Проблема решаема, уверяет врач

Многие знают, что причиной появления неприятного запаха становятся вступления потовых выделений в контакт с бактериями, которые образуются на коже. Однако у неприятного запаха есть и иные причины, рассказал терапевт Томи Митчелл.

Как указал специалист, главные причины неприятного запаха в ротовой полости – проблемы гигиенического характера и нездоровая печень. В первом случае ситуация понятнее: из-за скопления остатков пищи в зубах появляются бактерии, выделяющие зловонные газы. Поэтому чистить щеткой нужно не только зубы, но и язык, а также регулярно пользоваться зубной нитью.

Неприятный запах проявляется и после пробуждения. Нужно пить в течение дня достаточное количество воды, а перед сном как следует чистить зубы с поверхностью языка.

Во втором случае нужно обратить внимание на состояние печени, которое отвечает за фильтрацию токсинов из крови и выработку желчи, которая помогает нашему пищеварению. Если она не функционирует должным образом, в крови скапливаются токсины, из-за чего запах так неприятен. При недостатке выработки желчи происходит расстройство желудка, что также говорит о неприятном запахе.