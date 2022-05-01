Россиян предупредили о крайней опасности лапши быстрого приготовления

Россиян предупредили о крайней опасности лапши быстрого приготовления
Anatoly Prososov/www.globallookpress.com
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Многие привыкли брать с собой в поездки или на дачу лапшу быстрого приготовления. Немало найдется и тех, кто перебивается такой едой в офисе. Это недорого и удобно, однако крайне вредно для желудка, указал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Специалист напомнил, что такой продукт готовят и варят в масле. В итоге жирность лапши быстрого приготовления составляет порядка 20 процентов (обычной лапши – порядка 2%). Разница существенна.

"Более того, такую лапшу варят в дешевом масле с обилием жирных кислот омега-6. Это создает почву для всех болезней, характерных для возрастных людей", – указал медик.

Производители добавляют в экспресс-лапшу глутамат натрия – чтобы люди думали, будто едят нечто сытное. Однако фактически это обман, который нужен рынку для экономии ресурсов.

Особенно вредит такая еда людям от сорока лет – у них начинают раньше развиваться атеросклероз, гипертония, диабет и иные осложнения. Употреблять столь вредную пищу медик рекомендует по минимуму – а лучше вообще отказаться от нее ради безопасности собственного здоровья.

Источник: Россия 1 ✓ Надежный источник
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