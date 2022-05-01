Какие лекарства собрать в аптечку на длинные майские праздники: рассказала врач

Какие лекарства собрать в аптечку на длинные майские праздники: рассказала врач
Victor Lisitsyn/www.globallookpress.com
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Позаботьтесь о том, чтобы самое важное было под рукой

Если вы собираетесь в поездку на длительные майские праздники, всегда нужно иметь под рукой лекарства, необходимые для первой помощи. Как указала врач общей практики Екатерина Касимова, в "праздничной аптечке" нужно иметь под рукой и антигистаминные средства, и лекарства от клещей.

Крайне важно это и для людей с хроническими заболеваниями. Самая распространенная проблема на майские праздники – аллергия, так как в этом время цветут ольха и береза. Не забудьте противоаллергические капли, которые необходимы для носа и глаз.

При планировании пикников нужно обязательно запастись лекарством от клещей – особенно тем, у кого не сделана прививка от вируса клещевого энцефалита. Специальные спреи помогут отпугнуть насекомых. 

Майские праздники – это традиционные и любимые многими шашлыки, которым, правда, рада не всякая пищеварительная система. У кого-то может начаться тошнота с болями в кишках и желудке. Поэтому нужно взять с собой ферментные препараты со спазмолитиками.

Весна – время температурных перепадов. Поэтому на холодном ветре реально простудиться и в мае. Позаботьтесь о наличии сосудосуживающих средств и спреев для промывания носа.

Источник: Российская газета ✓ Надежный источник
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