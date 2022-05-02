Увлекаться таким мясом не стоит, заявляет эндокринолог

Медики настоятельно рекомендуют всем любителям шашлыка съедать порцию шашлыка, которая визуально уместится на ладони при толщине филе не более сантиметра. А на гарнир лучше всего подойдут овощи с зеленью.

Как указала эндокринолог Анна Кузнецова, в среднем на одного здорового человека требуется съедать для нормального самочувствия около 0,25 гр/кг белка от массы его тела. Иными словами, для 80-килограммового человека нужно двадцать граммов белка. А "безопасным" количеством" шашлыка, в зависимости от мяса и среднего объема порции, можно считать 80 граммов свиной корейки, 100 граммов куриного филе или семги. Это самый оптимальный объем порции.

Самый лучший сорт мяса, конечно же – тот, где содержится минимальное количество жира. Обуглившиеся кусочки не стоит есть из-за канцерогенов.

Осторожно нужно отнестись к шашлыку тем, кто страдает подагрой, заболеваниями ЖКТ в стадии обострения и людям с нарушенным липидным обменом.

Ранее доктор медицинских наук Сергей Хомяков рассказал о главной опасности канцерогенов для организма, предупредив, что нужно отказаться от приготовления еды на дыму.