Пять правил подборки грядки для моркови

Пять правил подборки грядки для моркови
Фото: pixabay.com
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Лучше дождаться подходящего прогрева почвы

Майские праздники прекрасно подойдут для посадочных работ. Определиться с подходящим местом для моркови можно уже сейчас.

Пять правил выбора места для посадки моркови

  1. Следить за температурой почвы. Сажать овощ в холодный грунт не стоит. Если почва не прогрелась до +10-13 градусов, то лучше с посевом подождать. Морков всходит тяжело, и холодный грунт может в этом деле навредить. При почве +5 градусов семена будут всходить около 20 дней. 
  2. Выбрать правильное место. Морковь лучше не сажать в тени и низине. Овощ довольно солнцелюбивый, который не любил лишней влаги. 
  3. Обратить внимание на грунт. Камни, керамзит и коренья не помогут здоровому росту моркови – у корнеплодов будет слишком много хвостов и ответвлений. Не подойдет и тяжелый грунт. Если нет других вариантов, почву можно разбавить песком или опилками. 
  4. Правильно подобрать удобрения. Моркови противопоказаны известь, свежий навоз и средства с хлором. Их вносить в почву можно, но, как минимум, за год до посадки овоща. 
  5. Соблюсти севооборот. Морковь лучше на сажать на одной и той же грядке два раза подряд. Также не следует это делать после выращивания на месте петрушки, укропа, сельдерея, кабачков. Лучшие предшественники – картофель, огурцы, лук и томаты.
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