Майские праздники прекрасно подойдут для посадочных работ. Определиться с подходящим местом для моркови можно уже сейчас.
Пять правил выбора места для посадки моркови
Следить за температурой почвы. Сажать овощ в холодный грунт не стоит. Если почва не прогрелась до +10-13 градусов, то лучше с посевом подождать. Морков всходит тяжело, и холодный грунт может в этом деле навредить. При почве +5 градусов семена будут всходить около 20 дней.
Выбрать правильное место. Морковь лучше не сажать в тени и низине. Овощ довольно солнцелюбивый, который не любил лишней влаги.
Обратить внимание на грунт. Камни, керамзит и коренья не помогут здоровому росту моркови – у корнеплодов будет слишком много хвостов и ответвлений. Не подойдет и тяжелый грунт. Если нет других вариантов, почву можно разбавить песком или опилками.
Правильно подобрать удобрения. Моркови противопоказаны известь, свежий навоз и средства с хлором. Их вносить в почву можно, но, как минимум, за год до посадки овоща.
Соблюсти севооборот. Морковь лучше на сажать на одной и той же грядке два раза подряд. Также не следует это делать после выращивания на месте петрушки, укропа, сельдерея, кабачков. Лучшие предшественники – картофель, огурцы, лук и томаты.