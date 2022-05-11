Повышаем урожайность яблони: что нужно сделать в конце весны

Повышаем урожайность яблони: что нужно сделать в конце весны
Фото: pixabay.com
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Уход за деревом лучше начинать во время первого появления почек

Большинство уходовых процедур за яблоней принято проводить до цветения или даже набухания почек. Это прививки и обработка от паразитов. Однако есть дела, которые можно сделать даже в конце весны.

Если зима была малоснежная, то с наступлением весны растению может не хватать влаги в почве. Молодые листья, как правило, требуют много воды – они активно забирают ее из земли, поэтому яблоне рекомендуется в такое время активный полив. Взрослому дереву может потребоваться до 15 ведер воды – после процедуры почву лучше прорыхлить. 

Урожайность яблони будет зависеть от питательности земли. Подкормку принято делать в период созревания листьев, однако можно заняться этим и позже. Вносить можно азот, калий и фосфор.

Крайне важно обработать дерево от грибка, паразитов и болезней. Как правило, это делают при почкообразовании, до распускания листьев. Но если забыли, процедуру можно провести и сейчас. До образования цветов разрешается использовать химические средства, а после – только органику и народные методы.

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