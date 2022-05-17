Каким культурам вредит зола: досадные ошибки садоводов

Каким культурам вредит зола: досадные ошибки садоводов
Фото: www.pixabay.com
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Далеко не все овощи можно прикармливать этим удобрением

Наступает долгожданная для любителей поработать на даче пора – огородники массово проводят свои выходные на земельных участках и заботятся о будущем урожае. Однако некоторые досадные оплошности могут существенно снизить урожайность. Например, далеко не все культуры можно прикармливать с помощью такого популярного удобрения, как зола.

Известно, что в золе содержится много необходимых для нормального роста растений калия, магния и кальция. Однако бездумное удобрение всех подряд культур может привести к фиаско.

Например, плохо на золу реагируют такие популярные культуры, как редис и щавель. Также не стоит прикармливать золой арбузы и голубику. Некоторые цветы тоже не скажут спасибо за такую подкормку. Речь идет о гортензии, розе и азалии.

Вываливать остатки золы под ели, лиственницы, можжевельник и туи – тоже плохая идея. Такое удобрение негативно сказывается на росте деревьев.

Кроме того, золу нельзя использовать для неокрепшей рассады. Дело в том, что в ней содержится очень много минеральных солей, которые только навредят росткам.

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