Три досадные оплошности могут серьезно подпортить дела на огороде

С наступлением мая российские огородники начинают все больше времени проводить на дачных участках. Сейчас пришла пора позаботиться о грядках, чтобы потом довольствоваться богатым урожаем. Однако несколько ошибок могут серьезно испортить дело.



Помидоры, перцы и баклажаны

Эти культуры не советуют удобрять азотом в мае. Такая подкормка помогает растениям набрать зеленую массу, однако в мае это чревато. Частенько в весенний период и даже ранним летом возвращаются заморозки, которые ударят по овощам, отдавшим всю силу на ботву.

Картофель

Картошка очень привередлива к температурному режиму. Наступление холодов может серьезно ударить по урожаю. Так что посадку картошки нужно начинать, когда установится теплая погода. Как отмечают бывалые садоводы, посевную картошку можно отправлять на грядки не раньше, чем зацветет черемуха. Минусовая температура губительна для этой культуры.

Свекла

Свекольные всходы сильно страдают при охлаждении воздуха до +3 градусов. Минусовая температура и вовсе может уничтожить весь урожай. Посадки этой культуры в мае являются рискованным делом, которое лучше перенести на более устойчивую теплую пору.