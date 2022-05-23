На запах продуктов обязательно сбегутся вредители

В интернете описана масса способов повысить урожайность растений с помощью народных методов. Однако далеко не все из описанных приемов являются действенными – некоторые и вовсе способны привести к потере урожая. Одним из них является прикормка бананом и яйцом.

Неопытные огородники, порой, в качестве удобрения используют не яичную скорлупу и кожуру от банана, как это положено, а их внутренности. Такой метод может в короткий срок погубить еще только начавшие рост растения.

Яйцо при добавлении в почву начинает подгнивать, а на запах сбегается множество бактерий, способных погубить рассаду. Также серный аромат интересует кротов и полевок, которые навредят корневой системе культур. Банан станет отличной приманкой для муравьев.

Улучшить урожайность может яичная скорлупа. Ее нужно очистить от белка, подсушить, измельчить и смешать с грунтом. Удобрение станет хорошим источником кальция, калия и фосфора.

Банановую кожуру лучше не добавлять в почву напрямую, а сделать из нее водный раствор – удобрение будеть содержать калий и фосфор. В обычном виде банановые остатки не могут быть усвоены растениями. Они должны перегнить в компост в течение, как минимум, трех месяцев.