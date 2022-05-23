Почему растения категорически нельзя удобрять яйцом и бананом

Почему растения категорически нельзя удобрять яйцом и бананом
Фото: pixabay.com
продолжениеХуже сорняков: какие культурные растения могут захватить весь огород
На запах продуктов обязательно сбегутся вредители

В интернете описана масса способов повысить урожайность растений с помощью народных методов. Однако далеко не все из описанных приемов являются действенными – некоторые и вовсе способны привести к потере урожая. Одним из них является прикормка бананом и яйцом. 

Неопытные огородники, порой, в качестве удобрения используют не яичную скорлупу и кожуру от банана, как это положено, а их внутренности. Такой метод может в короткий срок погубить еще только начавшие рост растения.

Яйцо при добавлении в почву начинает подгнивать, а на запах сбегается множество бактерий, способных погубить рассаду. Также серный аромат интересует кротов и полевок, которые навредят корневой системе культур. Банан станет отличной приманкой для муравьев. 

Улучшить урожайность может яичная скорлупа. Ее нужно очистить от белка, подсушить, измельчить и смешать с грунтом. Удобрение станет хорошим источником кальция, калия и фосфора. 

Банановую кожуру лучше не добавлять в почву напрямую, а сделать из нее водный раствор – удобрение будеть содержать калий и фосфор. В обычном виде банановые остатки не могут быть усвоены растениями. Они должны перегнить в компост в течение, как минимум, трех месяцев. 

новости партнеров

Китай нашел хитрый способ вступиться за Россию

О планах Пекина разузнали американские журналисты

Путин назвал простой способ вывезти из Украины зерно

Решение проблемы очевидно, указал глава РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей