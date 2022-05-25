За некоторыми посадками нужен глаз да глаз

Конец весны традиционно является временем активизации огородников. Россияне проводят выходные на даче и занимаются садоводством. Однако в каждом деле существуют важные нюансы. Так, некоторые культурные растения могут заполонить весь огород и испортить сад.



Малина

Многие обожают этот культурный кустарник, который дает сочные ягодки. Однако не все знают, что малина способна устроить настоящий захват участка. Этот куст может вырасти в самом неожиданном месте. За малиной нужно следить и уничтожать новые побеги, появившиеся не там, где следовало.

Хрен

Очень полезное растение, которое всегда кстати на кухне. Однако, собираясь посадить хрен на участке, нужно иметь в виду, что это растение любит разрастаться по всей территории. В конце концов, хрен может стать настоящим сорняком, занимающим место других растений.

Щавель

Вкуснейший щавелевый суп заставляет некоторых огородников заниматься выращиванием этого растения. Однако нужно помнить, что очень быстро щавель способен захватить весь участок. Растение прекрасно размножается семенами и корнями. При этом щавель способен высосать огромное количество воды из почвы, что негативно скажется на других посадках.