Огород на подоконнике: какие овощи можно вырастить дома

Огород на подоконнике: какие овощи можно вырастить дома
Фото: www.pixabay.com
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Тем, у кого нет собственного участка, не стоит отчаиваться

Сейчас большинство россиян по максимуму проводят свободное время на дачных участках. Однако далеко не у всех есть вожделенные 10 соток. Впрочем, многие свежие овощи можно вырастить даже в небольшой квартире.

Помидоры черри

Хрустящие сладкие помидорки не сложно взрастить в домашней обстановке. Росток томата нужно подержать в стакане со сдобренной питательными элементами водой, а когда появятся корешки, пересадить в землю. Уже через два месяца на подоконнике вырастут красные сладкие овощи.

Огурцы

Тут задача немного сложнее, однако бывалые садоводы с ней справятся. Горшок для огурцов можно сделать из коробки из-под молока. В коробке нужно сделать несколько отверстий, разместить там дренаж и почву, а затем посадить семена на глубину в 2 см. Подкармливать такую посадку потребуется каждые 10 дней.

Микрозелень

Очень популярная и полезная добавка к рациону легко взращивается на подоконнике. К микрозелени относятся проростки семян свеклы, руколы, подсолнечника и многих других культур. Как только овощ прорастет – можно собирать урожай. Микрозелень добавляют в салаты или едят отдельно.

Ранее "Утро" перечисляло главные ошибки садовода в мае.

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