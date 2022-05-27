Как избавиться от тли в саду: эффективные народные методы

Как избавиться от тли в саду: эффективные народные методы
Фото: www.pixabay.com
продолжениеИзбавит от вредителей и повысит урожайность: чем засеять огород
Вредители способны нанести большой урон урожаю

В России наконец-то наступил летний период – сейчас большинство жителей страны проводят выходные на дачах, занимаясь благоустройством огорода. Такая неприятная напасть, как захват растений тлей, известна многим огородникам. Однако существуют простые средства, которые способны решить проблему.

Общедоступные народные методы помогут справиться с насекомыми раз и навсегда. В течение дачного периода вредители не вернутся.

Так, для борьбы с насекомыми можно использовать обычное хозяйственное мыло. Его нужно натереть на терке и добавить в специальный народный раствор от тли.

Рецепт раствора от тли

Шелуху от лука и чеснока необходимо настоять в теплой воде. Таким раствором с добавлением хозяйственного мыла нужно опрыскивать растения несколько раз в месяц.

Также можно настоять корки цитрусовых фруктов. Смесь придется выдерживать течение трех дней, после этого можно опрыскивать растения.

А еще эффективным методом является обработка растений дешевой водкой. Такое угощение совсем не по вкусу тле.

Ранее "Утро" рассказывало, какие овощи можно вырастить дома на подоконнике.

новости партнеров

Китай нашел хитрый способ вступиться за Россию

О планах Пекина разузнали американские журналисты

Путин назвал простой способ вывезти из Украины зерно

Решение проблемы очевидно, указал глава РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей