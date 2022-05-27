Вредители способны нанести большой урон урожаю

В России наконец-то наступил летний период – сейчас большинство жителей страны проводят выходные на дачах, занимаясь благоустройством огорода. Такая неприятная напасть, как захват растений тлей, известна многим огородникам. Однако существуют простые средства, которые способны решить проблему.



Общедоступные народные методы помогут справиться с насекомыми раз и навсегда. В течение дачного периода вредители не вернутся.

Так, для борьбы с насекомыми можно использовать обычное хозяйственное мыло. Его нужно натереть на терке и добавить в специальный народный раствор от тли.

Рецепт раствора от тли

Шелуху от лука и чеснока необходимо настоять в теплой воде. Таким раствором с добавлением хозяйственного мыла нужно опрыскивать растения несколько раз в месяц.

Также можно настоять корки цитрусовых фруктов. Смесь придется выдерживать течение трех дней, после этого можно опрыскивать растения.

А еще эффективным методом является обработка растений дешевой водкой. Такое угощение совсем не по вкусу тле.

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