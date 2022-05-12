Западная русофобия способна сломать жизнь спортсменке

Сегодня антироссийские настроения фактически уже никого не удивляют. Западные страны давно захлестнула тотальная русофобия и неприязнь ко всему русскому. На этом фоне серьезные проблемы могут начаться у известного фигурного тренера Этери Тутберидзе, которая решила уехать в Соединенные Штаты Америки.



По слухам, такое решение и вовсе может закончиться для знаменитости тюремным заключением. Не исключено, что американская машина правосудия привлечет тренера к ответственности по "закону Родченкова". Речь идет о нашумевшем деле фигуристки Камилы Валиевой, в пробе которой якобы обнаружили запрещенные вещества.

Теперь же Тутберидзе, которая решила съездить в Бостон, чтобы поддержать свою дочку Диану Дэвис перед выступлением по фигурному катанию, находится в серьезной опасности. Не исключено, что на территории США ее задержат и начнут судить. Впрочем, некоторые эксперты не верят, что американские власть имущие могут дойти до такой степени неоправданной ненависти к российским гражданам.

К слову, недавно американские интернет-пользователи обрушились на Тутберидзе и потребовали выгнать ее из страны.