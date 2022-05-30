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За последние 30 лет совместной жизни миллиардеру Алишеру Усманову и тренеру Ирине Винер удалось нажить дворцы, виллы, замки, яхту и самолет. Однако делить все через суд они не намерены, передает Telegram-канал "Осторожно, новости".
Известно, что бизнесмен подарил супруге дом в Юрмале за 4 млн евро (258,8 млн рублей), у него есть дворец в Британии за 48 млн фунтов стерлингов (3,8 млрд рублей), замок в Ташкенте, вилла на Рублевке. Винер последнее время жила от мужа отдельно в усадьбе в Новогорске.
Семье также принадлежит самолет Airbus A340-300, стоимостью более 350 млн долларов (22 млрд рублей), а также 156-метровая яхта Dilbar за 600 млн долларов (37,8 млрд рублей).
По слухам, миллиардер просил о том, чтобы имущество не делилось. В своем иске бизнесмен указал, что пара не живет вместе. Также представители Усманова со ссылкой на Семейный кодекс РФ просят расторгнуть брак без выяснения мотивов развода.
Напомним, миллиардер подал иск о рассторжении брака почти две недели назад.
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