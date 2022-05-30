Появились новые подробности развода Винер и Усманова

Появились новые подробности развода Винер и Усманова
Фото: Роман Денисов/Russian Look/www.globallookpress.com
Стороны не хотят объяснять мотивы распада семьи

За последние 30 лет совместной жизни миллиардеру Алишеру Усманову и тренеру Ирине Винер удалось нажить дворцы, виллы, замки, яхту и самолет. Однако делить все через суд они не намерены, передает Telegram-канал "Осторожно, новости". 

Известно, что бизнесмен подарил супруге дом в Юрмале за 4 млн евро (258,8 млн рублей), у него есть дворец в Британии за 48 млн фунтов стерлингов (3,8 млрд рублей), замок в Ташкенте, вилла на Рублевке. Винер последнее время жила от мужа отдельно в усадьбе в Новогорске. 

Семье также принадлежит самолет Airbus A340-300, стоимостью более 350 млн долларов (22 млрд рублей), а также 156-метровая яхта Dilbar за 600 млн долларов (37,8 млрд рублей).

По слухам, миллиардер просил о том, чтобы имущество не делилось. В своем иске бизнесмен указал, что пара не живет вместе. Также представители Усманова со ссылкой на Семейный кодекс РФ просят расторгнуть брак без выяснения мотивов развода.

Напомним, миллиардер подал иск о рассторжении брака почти две недели назад. 

Источник: Осторожно, новости • Требует проверки
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