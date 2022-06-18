Все бросились спасать: Байден повалился на землю перед толпой журналистов

Все бросились спасать: Байден повалился на землю перед толпой журналистов
Фото: Michael Reynolds - Pool via CNP/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Президент не смог устоять на велосипеде

Американский лидер Джо Байден во время отдыха с супругой в честь 45-летия со дня свадьбы решит провести день активно – утром он выехал с женой на велосипеде. На одном из участков трассы его поджидала толпа журналистов. Президент решил остановиться для беседы, однако не смог устоять на ногах. 

Местность, на которой остановился лидер была ровной, никаких осложнающих движение факторов не было. 

На кадрых с другого ракурса видно,что Байден стоял на опорной ноге, а другой запутался в педали, из-за чего потерял равновесие. 

Ранее президент США уже демонстрировал атлетическую подготовку, пробежавшись до трапа вертолета перед отлетом на отдых, однако тогда все прошло без казусов, что вызвало удивление у пользователей Сети. 

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