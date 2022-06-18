Президент не смог устоять на велосипеде

Американский лидер Джо Байден во время отдыха с супругой в честь 45-летия со дня свадьбы решит провести день активно – утром он выехал с женой на велосипеде. На одном из участков трассы его поджидала толпа журналистов. Президент решил остановиться для беседы, однако не смог устоять на ногах.

Местность, на которой остановился лидер была ровной, никаких осложнающих движение факторов не было.

На кадрых с другого ракурса видно,что Байден стоял на опорной ноге, а другой запутался в педали, из-за чего потерял равновесие.

Ранее президент США уже демонстрировал атлетическую подготовку, пробежавшись до трапа вертолета перед отлетом на отдых, однако тогда все прошло без казусов, что вызвало удивление у пользователей Сети.