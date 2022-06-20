Приметы на 21 июня: что нельзя делать в День летнего солнцестояния

Приметы на 21 июня: что нельзя делать в День летнего солнцестояния
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Считалось, что надевать можно только яркую одежду

Самый длинный день в году получил название Дня летнего солнцестояния. 21 июня будет самая короткая ночь. Также в эту дату отмечают день Федора Колодезника.

Что можно делать 21 июня 

  • Было принято выкидывать из дома все ненужные вещи, либо отдавать из тем, кому они пригодятся. 
  • Разрешалось только носить яркие и красочные вещи. 
  • Считалось, что в этот день человек должен заняться анализом своего прошлого, чтобы понять причину несчастий и произошедших событий. 

Что нельзя делать 21 июня

  • Недопускалось дарить презенты малознакомым людям – иначе лишишься удачи. 
  • Запрещалось думать о чем-то плохом, поскольку мысли могли материализоваться. 
  • Сидеть без какого-то занятия не следовало – нужно было обязательно найти какую-то работу на день. Это касалось всех членов семьи, включая детей. 
  • Нельзя было использовать колодезную воду для уборки. 
  • Давать обещания в этот день было недопусимо, поскольку выполнить их не выйдет.

Приметы на 21 июня

  • Если в этот день пошел дождь с раскатами грома, то ненастье затянется. 
  • Утренняя роса сулит хороший и ясный день.
  • Птицы петь перестали – через три часа жди дождя. 
  • Сон с 20 на 21 июня считается вещим. 
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