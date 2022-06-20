Приметы на 21 июня: что нельзя делать в День летнего солнцестояния
Считалось, что надевать можно только яркую одежду
Самый длинный день в году получил название Дня летнего солнцестояния. 21 июня будет самая короткая ночь. Также в эту дату отмечают день Федора Колодезника.
Что можно делать 21 июня
- Было принято выкидывать из дома все ненужные вещи, либо отдавать из тем, кому они пригодятся.
- Разрешалось только носить яркие и красочные вещи.
- Считалось, что в этот день человек должен заняться анализом своего прошлого, чтобы понять причину несчастий и произошедших событий.
Что нельзя делать 21 июня
- Недопускалось дарить презенты малознакомым людям – иначе лишишься удачи.
- Запрещалось думать о чем-то плохом, поскольку мысли могли материализоваться.
- Сидеть без какого-то занятия не следовало – нужно было обязательно найти какую-то работу на день. Это касалось всех членов семьи, включая детей.
- Нельзя было использовать колодезную воду для уборки.
- Давать обещания в этот день было недопусимо, поскольку выполнить их не выйдет.
Приметы на 21 июня
- Если в этот день пошел дождь с раскатами грома, то ненастье затянется.
- Утренняя роса сулит хороший и ясный день.
- Птицы петь перестали – через три часа жди дождя.
- Сон с 20 на 21 июня считается вещим.