Считалось, что надевать можно только яркую одежду

Самый длинный день в году получил название Дня летнего солнцестояния. 21 июня будет самая короткая ночь. Также в эту дату отмечают день Федора Колодезника.

Что можно делать 21 июня

Было принято выкидывать из дома все ненужные вещи, либо отдавать из тем, кому они пригодятся.

Разрешалось только носить яркие и красочные вещи.

Считалось, что в этот день человек должен заняться анализом своего прошлого, чтобы понять причину несчастий и произошедших событий.

Что нельзя делать 21 июня

Недопускалось дарить презенты малознакомым людям – иначе лишишься удачи.

Запрещалось думать о чем-то плохом, поскольку мысли могли материализоваться.

Сидеть без какого-то занятия не следовало – нужно было обязательно найти какую-то работу на день. Это касалось всех членов семьи, включая детей.

Нельзя было использовать колодезную воду для уборки.

Давать обещания в этот день было недопусимо, поскольку выполнить их не выйдет.

Приметы на 21 июня