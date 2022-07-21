American Thinker: Байден не доживет до конца второго срока

American Thinker: Байден не доживет до конца второго срока
Джо Байден. Фото: NASA/www.globallookpress.com
Скрывать борьбу с деменцией становится все труднее

Действующий американский лидер Джо Байден пытается активно бороться с беспощадной деменцией. От общественности утаить этот факт становится трудно, пишет доктор К. Дж. Бейкер. Медик утверждает, что глава Белого дома уже на четвертой стадии – в случая переизбрания лидер американской нации рискует уйти из жизни уже до конца второй каденции.

По словам медика, происходящее с президентом нельзя назвать иначе как трагедией национального масштаба: государственный лидер – "хрупкий и невменяемый" мужчина преклонного возраста, который зачастую не отдает себе отчета в своих действиях. Да и из-за своих страных заявлений вызывает все большее недовольство в США, пишет URA.ru.

Бейкер указал, что выживаемость с таким диагнозом невелика: 4 с половиной года для всех пациентов и около 4,1 года для мужчин. Если назначить для Байдена дату отсчета (начала заболевания) 1 июля текущего года, то для него все закончится смертью уже в августе 2026-го, считает медик.

А ранее мы рассказывали, как американский лидер перепутал подчиненного со своей супругой.

Источник: American Thinker ✓ Надежный источник
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