"Приятно для уха дармоеда": Германия раздаст беженцам с Украины особые "подарки"

"Приятно для уха дармоеда": Германия раздаст беженцам с Украины особые "подарки"
Фото: www.unsplash.com
Незалежные пользуются безграничным расположением Европы

Несмотря на массовое недовольство рядовых граждан Европы поведением некоторых украинских беженцев, а также огромными тратами на это государство, власти Германии планируют сделать жизнь беглецов более комфортной. С соответствующим заявлением выступил глава местного Минтруда Хубертус Хайль.

Высокопоставленный немец убежден, что украинские беженцы достойны получить своего рода подарок от Европейского союза. Эту категорию людей хотят выделить в особый класс, который может пользоваться большими привилегиями, чем мигранты из других государств.

Чиновник подчеркнул, что соответствующее решение поддерживают все страны Евросоюза. Так, украинцев не станут обязывать проходить изнуряющую процедуру предоставления убежища. По мнению министра, все беглецы с Незалежной имеют право на денежное пособие и сразу могут приступать к работе. Заявление европейца бурно обсуждают российские интернет-пользователи.

 "Давайте. Чем больше уедет русофобов с Украины, тем нам проще", "Что может быть приятнее для уха дармоеда, ласкает слух, наполняет желудок, взращивает эго", "Этому министру труда кто-то должен объяснить, что его предложение называется дискриминация, а не демократия", – пишут комментаторы. 

Источник: Tagesspiegel am Sonntag ✓ Надежный источник
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