Было слышно несколько взрывов

Рано утром Киев подвергся новому обстрелу. Первая информация об этом появилась в украинских СМИ, а позже ее подтвердил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram.

По заявлению градоначальника, в столице прогремело два взрыва. Они были слышны в самом центре Киева – Шевченсковском районе, передает RT.

"В результате атаки дронами, в Шевченковском районе Киева – пожар в нежилом здании. Работают пожарные подразделения. Повреждены несколько жилых домов. Медики – на месте. Информацию о пострадавших уточняем", – написал он.

Украинские СМИ сообщают, что дым виден неподалеку от здания "Укрэнерго". Есть версия, что удары пришлись по складу с боеприпасами.

Глава Офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что город был атакован дронами-камикадзе.

"Россияне думают, что им это поможет, но такие действия похожи на агонию. Нам нужно больше систем ПВО и как можно быстрее", – написал он.

Позже появилась информация о третьем ударе – он был нанесен туда же, куда и предыдущие. Сбить дроны пытались с помощью автоматов, но сделать этого не удалось.

Помимо Киева, воздушную тревогу утром также объявили в Николаевской, Одесской, Харьковской, Черкасской, Полтавской областях, сообщает телеканал "360".