ВСУ хотят любыми способами вернуть ядерный объект

Глава ВГА Запорожской области Владимир Рогов полагает, что ВСУ не оставят попыток установить контроль на ЗАЭС. По его словам, украинцы могут использовать для этого Киевскую ГЭС, сообщает РИА "Новости".

Также, по его словам, задействуют Днепропетровскую, Среднеднепровскую и Кременчугскую ГЭС. Украинская сторона начнет сбрасывать воду по каскаду гидроэлектростанций для затопления фортификаций на левом берегу. Это может облегчить возможную десантную операцию.

"Они хотят еще на два-три, а возможно и на пять метров повысить уровень", – заявил Рогов.

Он утверждает, что так десантники смогут без проблем преодолеть установленные вблизи Запорожской АЭС заграждения и начать штурм станции.

При этом в МАГАТЭ утверждают, что после консультаций с Россией и Украиной удалось приблизиться к созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС.