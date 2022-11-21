"Казахстанская Ванга" предсказала скорую гибель целым странам

Экстравагантная прорицательница раскрыла тайны будущего

В преддверии нового года экстрасенсы начали предлагать людям предсказания на любой вкус. Многие предупреждают, что наступающий год принесет с собой множество природных катастроф.

Ясновидящая Вера Лион, которую называют "Вангой из Казахстана", объявила, что ураганы и штормы приведут к тому, что огромные площади земной тверди окажутся затопленными водой.

Огромная опасность грозит Великобритании, предупреждает прорицательница, – климат в стране изменится, он станет более суровым. А вот на Германию обрушатся не только снегопады, но и землетрясения, считает новоявленная Ванга.

Не обойдут стороной катаклизмы и Италию. Апеннинский полуостров засыплет пеплом проснувшегося вулкана – какого именно, гадалка не уточнила. Однако этим неприятности не ограничатся: Ватикан уйдет под воду из-за внезапного землетрясения, и в скором времени будущее Католической церкви окажется под угрозой.