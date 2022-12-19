Как встретить Новый год: три главных правила

Как встретить Новый год: три главных правила
Victor Lisitsyn/www.globallookpress.com
Помните, что организму перегрузки не нужны

Медики советуют россиянам на Новый год соблюдать три правила, которые позволят хорошо провести праздник и не навредить организму. 

Как показывают многочисленные исследования, сервелаты и копчености очень вредят здоровью. Однако без них стол на Новый год не накрыть. Правда, если вы придерживаетесь относительно здорового образа жизни и сравнительно редко едите такие лакомства, ничего страшного не произойдет.

Однако нужно соблюдать определенные правила.

Первое – никогда не переедать. Крайне важно не усердствовать с употреблением пищи, зная, что все хорошо в меру. Второе – исключить алкоголь, чтобы не заработать острый панкреатит. В противном случае, 1 или 2 января вы попадете в приемный покой хирургического отделения.

Второе – обойдитесь без алкоголя, если вам не нужен острый панкреатит. В противном случае, после новогодней ночи вам светит приемный покой хирургического отделения после всех праздников.

Наконец, помните, что движение – жизнь. Больше двигайтесь и занимайтесь спортом. Забудьте про диван и кресло. Свободное время на то и свободное, чтобы больше уделять внимания себе.

Источник: Рогачев онлайн ✓ Надежный источник
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