Как встретить Новый год: три главных правила

Помните, что организму перегрузки не нужны

Медики советуют россиянам на Новый год соблюдать три правила, которые позволят хорошо провести праздник и не навредить организму.

Как показывают многочисленные исследования, сервелаты и копчености очень вредят здоровью. Однако без них стол на Новый год не накрыть. Правда, если вы придерживаетесь относительно здорового образа жизни и сравнительно редко едите такие лакомства, ничего страшного не произойдет.

Однако нужно соблюдать определенные правила.

Первое – никогда не переедать. Крайне важно не усердствовать с употреблением пищи, зная, что все хорошо в меру. Второе – исключить алкоголь, чтобы не заработать острый панкреатит. В противном случае, 1 или 2 января вы попадете в приемный покой хирургического отделения.



Второе – обойдитесь без алкоголя, если вам не нужен острый панкреатит. В противном случае, после новогодней ночи вам светит приемный покой хирургического отделения после всех праздников.

Наконец, помните, что движение – жизнь. Больше двигайтесь и занимайтесь спортом. Забудьте про диван и кресло. Свободное время на то и свободное, чтобы больше уделять внимания себе.