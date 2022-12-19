Удивите гостей оригинальной подачей

Традиционный салат на Новый год – 2023 можно приготовить немного по-другому. "Утро" предлагает рецепт "Оливье" в виде заливного.



Продукты:

Ветчина или колбаса: 200 гр.;

Соленые огурцы – 2-3 средних;

Вареные яйца – 3 шт.;

Горошек консервированный – 100 гр.;

Желатин – 30 гр.;

Вареный картофель – 3 шт.;

Вареная морковь – 1 шт.;

Майонез для заправки;

Соль и перец по вкусу.

Вода – 120 мл.

Приготовление:

Остудить и очистить яйца, морковь и картофель. Ветчину, вареные яйца, огурцы, морковь и картофель нарезать кубиками. Слить с горошка жидкость. Желатин замочить в 120 мл. воды, дать постоять. Затем поставить на огонь в кастрюльке и нагреть. Следите, чтобы желатин не закипел. Все нарезанные ингредиенты и горошек смешать, посолить и поперчить, добавить майонез. Затем вылить туда желатин, хорошо перемешать, разложить по формам. "Оливье" должен постоять в холодильнике не меньше трех часов, чтобы все застыло.

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