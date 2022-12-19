"Оливье" в виде заливного: рецепт салата на новый лад
Удивите гостей оригинальной подачей
Традиционный салат на Новый
год – 2023 можно приготовить немного по-другому. "Утро" предлагает рецепт "Оливье"
в виде заливного.
Продукты:
- Ветчина или колбаса: 200
гр.;
- Соленые огурцы – 2-3
средних;
- Вареные яйца – 3 шт.;
- Горошек консервированный –
100 гр.;
- Желатин – 30 гр.;
- Вареный картофель – 3 шт.;
- Вареная морковь – 1 шт.;
- Майонез для заправки;
- Соль и перец по вкусу.
- Вода – 120 мл.
Приготовление:
- Остудить и очистить яйца,
морковь и картофель.
- Ветчину, вареные яйца, огурцы,
морковь и картофель нарезать кубиками.
- Слить с горошка жидкость.
- Желатин замочить в 120 мл.
воды, дать постоять. Затем поставить на огонь в кастрюльке и нагреть. Следите,
чтобы желатин не закипел.
- Все нарезанные ингредиенты и
горошек смешать, посолить и поперчить, добавить майонез.
- Затем вылить туда желатин,
хорошо перемешать, разложить по формам.
- "Оливье" должен постоять в
холодильнике не меньше трех часов, чтобы все застыло.
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