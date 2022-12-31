Что делать с излишками новогодних салатов: совет диетолога

Что делать с излишками новогодних салатов: совет диетолога
Фото: Vadim Nekrasov/Russian Look/www.globallookpress.com
Самостоятельно блюда лучше не доедать

В России принято отмечать Новый год так, чтобы доедать остатки со стола все предстоящие праздничные дни. Диетолог Маргарита Королева рассказала, как правильно доедать блюда после праздника без вреда для организма.

Она посоветовала в первую очередь задуматься о том, чтобы в целом готовить на Новый год умеренно. Ведь ничего хорошего особенно в переедании на ночь нет. Особенно это неуместно на фоне происходящего в экономике – лучше сэкономить.

Следом идет отказ от майонеза во всех блюдах. В первую очередь, это не полезно. Во вторую – такая заправка в сочетании с продуктами быстро портится, что увеличивает риск появления пищевого отравления.

Чтобы доесть лишние блюда – лучше пригласить гостей, а не пытаться управиться самостоятельно. А после всем вместе отправиться на прогулку, ведь совместный досуг сближает.

Источник: ОСН ✓ Надежный источник
новости партнеров

Армия России нанесла массированный ракетный удар по военным объектам Украины

Операция была проведена накануне, 29 декабря

"Небезопасный хаос": экс-президент Польши дал пугающий прогноз по спецоперации

Политик призвал готовиться к худшему

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей