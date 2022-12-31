Что делать с излишками новогодних салатов: совет диетолога

Самостоятельно блюда лучше не доедать

В России принято отмечать Новый год так, чтобы доедать остатки со стола все предстоящие праздничные дни. Диетолог Маргарита Королева рассказала, как правильно доедать блюда после праздника без вреда для организма.

Она посоветовала в первую очередь задуматься о том, чтобы в целом готовить на Новый год умеренно. Ведь ничего хорошего особенно в переедании на ночь нет. Особенно это неуместно на фоне происходящего в экономике – лучше сэкономить.

Следом идет отказ от майонеза во всех блюдах. В первую очередь, это не полезно. Во вторую – такая заправка в сочетании с продуктами быстро портится, что увеличивает риск появления пищевого отравления.

Чтобы доесть лишние блюда – лучше пригласить гостей, а не пытаться управиться самостоятельно. А после всем вместе отправиться на прогулку, ведь совместный досуг сближает.