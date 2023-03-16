Украинский комбат-жалобщик получил по шапке после интервью американцам

Украинский комбат-жалобщик получил по шапке после интервью американцам
Фото: www.unsplash.com
Киеву не нравятся слишком разговорчивые подчиненные

Любопытная информация просочилась в прессу. Пишут, что украинского комбата, руководившего батальоном всушников в Соледаре, уволили после того, как он слишком разболтался в беседе с американскими журналистами.

Командир батальона с позывным "Купол" с печалью рассказывал корреспондентам из Соединенных Штатов Америки, что в армии Незалежной слишком много неопытных солдат и, в частности, из-за этого Вооруженные силы Украины несут огромные потери.

Сегодня, 16 марта, стало известно, что мужчину внезапно понизили в звании. Теперь он не командир батальона, а заместитель комбата учебного центра. В прессе подчеркивается, что такое решение было принято именно после скандального интервью изданию The Washington Post.

Также отмечается, что данное решение вышестоящего руководства сильно оскорбило мужчину. Он объявил, что решил покинуть строй украинских вояк и написал рапорт об увольнении.

Источник: Украинская правда ✓ Надежный источник
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