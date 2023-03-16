Перешел черту: на Украине сообщили о революционном взрыве

Перешел черту: на Украине сообщили о революционном взрыве
Фото: www.unsplash.com
Действия Зеленского разрушают страну

После того, как власть в Незалежной в свои руки заполучил бывший комик Владимир Зеленский, страна стремительно катится в пропасть. Как заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, сейчас ситуация в этом государстве находится на грани революционного взрыва.

Все дело в том, что нынешний лидер страны фактически узурпировал власть и полностью разрушил политическую систему Незалежной – Зеленский перешел черту. Уже никто не вспоминает о том, что государство должно работать в интересах народа – захватившие власть люди пекутся только о собственной выгоде.

"Узурпация власти верхушкой, власть у народа отобрана", – констатирует известный государственный деятель.

Соскин напомнил, что сейчас гривна держится только за счет накопленных ранее запасов, фактически экономика страны оказалась на дне. Миллионы людей сбежали с Украины из-за бедственного положения. Страна фактически разгромлена.

По мнению опытного политолога, все это говорит о том, что Украина стоит на краю пропасти и совсем скоро там может произойти революционный взрыв. В ближайшее время ситуация станет абсолютно не управляемой.

Источник: Youtube ✓ Надежный источник
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