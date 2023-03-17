Впервые озвучена астрономическая сумма военных потерь ВСУ

Хватит на годовой бюджет небольшой страны

C начала боевого конфликта с Россией украинские войска потеряли вооружение с техникой примерно на 150-200 млрд долларов, считает военный аналитик Александр Михайлов.

Спикер обратил внимание, что речь идет о безвозвратных потерях, куда входит и вооружение, оставшееся в ВСУ со времен СССР.

При этом никто не стремится считать стоимость оружия. Украинская сторона потеряла порядка 400 танков, десятки единиц истребителей и тысячи бронемашин за более чем год боевых действий, передает "Общественная служба новостей". Туда можно отнести как технику советского производства, так и остатки у стран Варшавского договора, пылившиеся со времен развала Союза, отмечает "Свободная Пресса".

При этом Запад вложил в военную помощь Украине порядка 70 миллиардов долларов. Сумма, однако, продолжает расти. Союзники предоставляют режиму Владимира Зеленского и ПВО, и боекомплекты, уточняет URA.ru.