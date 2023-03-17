Противник имитирует собственную активность

Украинская армия пытается сымитировать активность вдоль всей фронтовой линии – Киев пытается замедлить наступление противника и восстановиться для дальнейших боевых действий, считает экс-разведчик, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Так, ВСУ устроили ряд террористических актов у российских границ, чтобы "растащить силы" и сохранить напряжение у российской армии. Фактически, уверен полковник, ВСУ пытаются выиграть время, чтобы восстановить собственную боеспособность.

Для украинской власти ситуация уже имеет критический характер – пока что у ВСУ нет возможностей для восполнения пробелов, если говорить и о личном составе, и о вооружении. Пока что же Украина получила двенадцать танков, пришедших из Польши.

"Практически все боеспособные части сняты и брошены на Артемовск, чтобы не допустить прорыва. А ослабленные районы должны имитировать активность", – пояснил эксперт.

Так, телеканал "360" сообщает, ссылаясь на Народную милицию ДНР, что ВСУ начали оборудовать ложные позиции в направлении Сватово и Кременной. Противник маскирует собственные позиции, устанавливая макеты артиллерии и военной техники.

Потери украинских военнослужащих под Бахмутом растут: как пишет RT, к северо-западу от города ВСУ развернули мобильный крематорий.