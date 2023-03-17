Решение принято: генерал раскрыл правду о начале мобилизации в России

Решение принято: генерал раскрыл правду о начале мобилизации в России
Фото: Tsitsagi Nikita/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
Людей начали набирать на службу в российской армии

Вручение повесток в некоторых российских областях не означает начало мобилизационного призыва, утверждает генерал-лейтенант Виктор Соболев. По его словам, в ближайший год мобилизации в том виде, в котором она была проведена в сентябре прошлого года, точно можно не ждать.

Он напомнил, что ранее Минобороны России приняло решение увеличить численность личного состава до 1,5 млн. С этим поручением в данный момент и работают военкоматы, которые обновляют данные запасников и спрашивают их о желании вступить на срочную службу. 

"Конечно, будут смотреть и состояние здоровья, их желание служить по контракту. После чего начнут оформлять на военную службу по контракту для того, чтобы достичь той численности, которая будет у нас в этом году", – сказал военный. 

Соболев отметил, что подразделения должны формироваться пропорционально тем задачам, которые перед ними стоят, в том числе и в зоне спецоперации. Наибольший упор будут делать на сухопутных войсках. 

Генерал отдельно подчеркнул, что мобилизации в России в течение 2023 года можно не ждать. Единственный вариант, при котором снова пойдут на такой шаг – если произойдет что-то "экстраординарное".

Ранее российское Минобороны высказалось о возможности второй волны мобилизации в России. После этого в некоторых регионах страны россияне начали получать повестки из военкоматов.

Источник: Mash ✓ Надежный источник
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