Минобороны сделало важное заявление о новой волне мобилизации в России

Минобороны сделало важное заявление о новой волне мобилизации в России
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ведомство дало пояснения о происходящем

Во время брифинга Национального центра управления обороной РФ, который находится под управлением российского Минобороны, сделали важное заявление о новой волне мобилизации в России. К россиянам, которые в последнее время обрушили телефонную линию центра из-за вопросов о новом призыве, обратились с речью.

В ведомстве заявили, что мобилизационные процессы на данный момент не проводятся, это не планируется и в ближайшем будущем. Граждан страны призвали "не поддаваться на провокации", которые распространяют оппозиционные источники. Если по теме мобилизации и связанных с ней проблемами есть вопросы, то следует обращаться за разъяснениями на горячую линию.

Ранее военкор Александр Коц заявлял, что без второй волны мобилизации России не обойтись, поскольку противник на любую предпринятую российским руководством меру отвечает аналогичным образом. Он настаивает на том, чтобы к участию в СВО стали привлекать срочников.

Ему ответила свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова, которая заявила, что основания для второй волны мобилизации на данный момент отсутствуют – возможности первой пока не были исчерпаны. 

"Сейчас делается все возможное, чтобы и контрактники, и мобилизованные, и добровольцы объединили свои силы и вместе шли вперед",

– пояснила она.

Источник: Life ✓ Надежный источник
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