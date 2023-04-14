Лучшим медиапродуктом рынка недвижимости признан видеоканал ГК "КОРТРОС"

Церемония награждения состоялась в четверг, 13 апреля

ГК "КОРТРОС" победила в премии Move Realty Awards в номинации "Лучшее Медиа рынка недвижимости". Церемония награждения состоялась в четверг, 13 апреля.

Высокой оценки экспертов удостоился Youtube-канал девелопера. Еженедельно с июня 2020 года на нем выходят тематические видеорелизы и видеодайджесты, которые особенно популярны у пользователей.

"Каждую неделю команда управления пресс-атташе ГК "КОРТРОС" выпускает дайджест новостей компании и рынка, тщательно отбирая самые интересные и актуальные новости. В каком-то смысле мы стали инициаторами нового тренда на рынке, так как ряд организаций решили делать свои дайджесты",



– рассказала директор управления пресс-атташе ГК "КОРТРОС" Ирина Опимах.



Важно, что видеоканал компании является частью комплексной работы по управлению информационным полем. По итогам рейтинга Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ.РФ), составленного в октябре 2022 г., и опроса среди застройщиков о том, какие телеграм-каналы они используют в своей работе, выяснилось, что телеграм-канал "КОРТРОС" не только входит в этот список, но и является единственным каналом девелопера среди отраслевых аккаунтов.

Ранее сообщалось, что ГК "КОРТРОС" вошла в ТОП-20 лучших организаций в области корпоративных коммуникаций и корпоративных отношений в России.