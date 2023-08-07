В России готовы заблокировать миллионы СИМ-карт

Операторы будут бороться с продавцами "серых симок"

С августа Роскомнадзор требует от мобильных операторов блокировки номеров с персональными данными пользователей, утратившими актуальность. Как отмечает источник, в эту категорию попадают СИМ-карты, раздаваемые у входов в метрополитен без заключений необходимых договоров.

Туда же отнесли и корпоративные "симки", в массовом порядке скупаемые для персонала.

РКН рассылает списки мобильных номеров с неподтвержденной информацией, содержащей персональные данные абонента. После этого обслуживающий мобильный оператор предупреждает абонента, что тому необходимо уточнить информацию. На внесение изменений через "Госуслуги" либо в салонах мобильной связи или приложении дается 15-дневный срок.

Только за август, говорится в материале "Ведомостей", таким образом РКН может заблокировать до семи миллионов сим-карт. В настоящее время, отмечают осведомленные о ситуации источники, операторы весьма активно рассылают клиентам соответствующие уведомления.

А ранее "Утро" писало, что операторы связи в РФ объявили о желании повысить тарифные планы на 5%, ссылаясь на рост инфляции и необходимость обеспечивать стабильную работу Сети для клиентов.