В восторге от русской глубинки: экс-глава МИД Австрии переехала в Рязанскую область

Бывший министр разводит птиц и общается с местными жителями

Бывшая глава австрийской дипломатии Карин Кнайсль внезапно нашлась в Рязанской области – оказалось, что экс-министр живет в деревне Петрушево и отлично ладит с местными жителями.

Кнайсль, впрочем, приехала в российскую глубинку не только жить – здесь она выступила на одном празднике, организованном вдовой академика Алексея Яблокова Дильбар Кладо. Однако последняя призналась, что не ожидала здесь встретить столь значимую особу.

Экс-глава австрийского МИД снимает в Петрушово дом. Деревня сама по себе привлекательна и аккуратна. Карин уже пообщалась с местными жителями, с которыми прекрасно находит общий язык и отлично разговаривает на русском.

Карин признается, что царящая в деревне атмосфера приносит ей сплошное удовольствие. Разводить домашний скот бывшему министру иностранных дел, оказывается, по душе.

"Курицы на улице, утки, козы – это мой мир, ведь я жила в маленькой деревне в Австрии", – высказалась Кнайсль.

Оказалось, что бывшая австрийская чиновница будет преподавать одну из областей юриспруденции в нефтегазовой отрасли в одном из петербургских вузов – этой темой она занимается уже не один десяток лет.

Ранее Кнайсль назвала речь Владимира Путина в Мюнхене, полную критики политики Североатлантического альянса, пророческой.