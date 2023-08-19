"Гнойный целлюлит": как убивает обнаруженная в США бактерия-людоед

"Гнойный целлюлит": как убивает обнаруженная в США бактерия-людоед
Фото: www.unsplash.com
Американцы встретились с очередной напастью

В Соединенных Штатах Америки трубят тревогу. На территории этой страны обнаружили новую опасную инфекцию, которая уже привела к нескольким летальным исходам. Опасная зараза вызывает большое беспокойство у местных медиков.

Как сообщает "Пятый канал", вирусы живут в морской воде и недостаточно обработанных морепродуктах. Заболевший человек покрывается язвами и нарывами. Заболевание достаточно редкое, однако его последствия вызывают ужас.

"Возникают воспаления, гнойный целлюлит фактически, воспаление жировой ткани подкожной, воспаление самой кожи", – рассказал о страшных проявлениях болезни известный российский эпидемиолог Николай Крючков.

Эксперт добавил, что бактерия-людоед практически заживо поедает несчастного пациента.

К слову, ранее главное оборонное ведомство нашей страны вывело Соединенные Штаты Америки на чистую воду. По некоторым данным, вашингтонская администрация уже вовсю готовится к новой мировой эпидемии.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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