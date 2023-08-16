Новая мировая эпидемия: США вывели на чистую воду

Новая мировая эпидемия: США вывели на чистую воду
Фото: www.unsplash.com
С заявлением выступили в Минобороны

Вашингтонская администрация ведет активную подготовку к новой мировой эпидемии. В рамках этого проекта американские ученые исследуют новые мутации вирусов. Такими тревожными новостями с общественностью поделились в главном оборонном ведомстве нашей страны.

Руководитель войск радиационной, химической и биозащиты Армии России Игорь Кириллов подчеркнул, что американцы действуют по схожей с 2019 годом стратегии. Они ищут новые мутации инфекций. Генерал-лейтенант заявил, что российская сторона не исключает: США могут использовать полученные знания для глобального управления миром за счет подготовки биологических кризисов.

Отмечается, что в прошлом месяце вашингтонская администрация создала отдельное профильное ведомство – Управление по подготовке к пандемиям и политики реагирования. В частности, эта организация занимается разработкой вакцин и генетическим изменением вирусов. В будущем такие технологии могут быть использованы для глобального контроля за биообстановкой на планете.

Кириллов также добавил, что сомнительная деятельность Соединенных Штатов Америки наводит на мысли о том, что ситуация с мировой эпидемией коронавируса была спланированной акцией.

К слову, ранее стало известно, что США обратились с наглым требованием к Ирану по России

Источник: Минобороны России ✓ Надежный источник
новости партнеров

Экс-агент ФБР признался в работе на российского миллиардера

Мужчина выложил все, как на духу

Пустят ли Дапкунайте в Россию: директор актрисы ответила на слухи

Шумиха вокруг знаменитости не умолкает

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей