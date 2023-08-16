С заявлением выступили в Минобороны

Вашингтонская администрация ведет активную подготовку к новой мировой эпидемии. В рамках этого проекта американские ученые исследуют новые мутации вирусов. Такими тревожными новостями с общественностью поделились в главном оборонном ведомстве нашей страны.



Руководитель войск радиационной, химической и биозащиты Армии России Игорь Кириллов подчеркнул, что американцы действуют по схожей с 2019 годом стратегии. Они ищут новые мутации инфекций. Генерал-лейтенант заявил, что российская сторона не исключает: США могут использовать полученные знания для глобального управления миром за счет подготовки биологических кризисов.



Отмечается, что в прошлом месяце вашингтонская администрация создала отдельное профильное ведомство – Управление по подготовке к пандемиям и политики реагирования. В частности, эта организация занимается разработкой вакцин и генетическим изменением вирусов. В будущем такие технологии могут быть использованы для глобального контроля за биообстановкой на планете.



Кириллов также добавил, что сомнительная деятельность Соединенных Штатов Америки наводит на мысли о том, что ситуация с мировой эпидемией коронавируса была спланированной акцией.



К слову, ранее стало известно, что США обратились с наглым требованием к Ирану по России

