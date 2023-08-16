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Вашингтонская администрация ведет активную подготовку к новой мировой эпидемии. В рамках этого проекта американские ученые исследуют новые мутации вирусов. Такими тревожными новостями с общественностью поделились в главном оборонном ведомстве нашей страны.
Руководитель войск радиационной, химической и биозащиты Армии России Игорь Кириллов подчеркнул, что американцы действуют по схожей с 2019 годом стратегии. Они ищут новые мутации инфекций. Генерал-лейтенант заявил, что российская сторона не исключает: США могут использовать полученные знания для глобального управления миром за счет подготовки биологических кризисов.
Отмечается, что в прошлом месяце вашингтонская администрация создала отдельное профильное ведомство – Управление по подготовке к пандемиям и политики реагирования. В частности, эта организация занимается разработкой вакцин и генетическим изменением вирусов. В будущем такие технологии могут быть использованы для глобального контроля за биообстановкой на планете.
Кириллов также добавил, что сомнительная деятельность Соединенных Штатов Америки наводит на мысли о том, что ситуация с мировой эпидемией коронавируса была спланированной акцией.
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