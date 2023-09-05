Массовая мобилизация в сентябре: военный эксперт дал оценку

В Сети много противоречивой информации

21 сентября прошлого года в нашей стране была объявлена частичная мобилизация. После этого в информационном пространстве регулярно появляются всевозможные слухи о том, что вот-вот власти объявят новую мобилизацию. С наступлением осени сплетни на эту тему стали особенно активными. Экспертной оценкой по поводу вероятности проведения новой мобилизации поделился специалист по военному делу Александр Артамонов.



Стоит отметить, что представители официальных властей уже неоднократно опровергали публикации из сомнительных источников о том, что мол скоро в стране начнут забирать на фронт всех подряд. Объясняется, что такие публикации призваны посеять панику в России и часто подобные вбросы делают представители украинских спецслужб. Однако даже неподтвержденные слухи серьезно тревожат россиян.



Артамонов решил прояснить ситуацию и поделился своим экспертным мнением. В первую очередь, специалист обратил внимание на то, как активно в нашей стране идет набор добровольцев. Министерство обороны поддерживает стремление людей встать на защиту родного государства. По всей стране развешаны билборды, которые приглашают мужчин на службу по контракту. Военный эксперт подчеркнул, что сейчас в армии достаточно обученных специалистов, которые успешно выполняют задачи, поставленные в рамках спецопераций.

"Мобилизация, которая сейчас проводится, добровольная. Те добровольцы, которые поступают стабильным потоком, их достаточно", – подчеркнул Артамонов.

К слову, ранее стало известно о местонахождении внезапно пропавшего генерала Сергея Суровикина.

