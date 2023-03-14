Мобилизация и техническое превосходство: озвучены условия для прорыва ВС РФ

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Ветеран ВДВ Олег Кислов полагает, что в ближайшее время наступления в зоне СВО с обеих сторон ждать не стоит. С приходом ранней весны они маловероятны, несмотря на заявления о скором начале ожесточенных боев.
По его словам, активные боевые действия возможны только в середине апреля, когда земля немного подсохнет. Пока войска будут действовать с упором на дистанционные действия, усилятся артобстрелы. Такая тактика позволит измотать противника и лишить его маневренности.
Пока военный не видит оснований для существенного прорыва российский войск.
"Необходима дополнительная мобилизация и техническое превосходство",
– заявил он в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".
Ранее российское Минобороны сообщало, что планов по проведению новой мобилизационной волны в России нет, а все заявления об этом распространяются оппозиционными источниками в Telegram.
Боец поделился последними новостями с полей СВО