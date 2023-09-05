Суровикин нашелся: опубликовано фото генерала в гражданском с женой

Об его исчезновении ходило немало слухов

Генерал Армагеддон (такое прозвище получил видный российский военный деятель Сергей Суровикин) несколько месяцев назад внезапно пропал. Генерал полностью исчез из информационного пространства практически сразу после мятежа ныне покойного основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Наконец, военный деятель обнаружился.



Стоит отметить, что исчезновение генерала вызвало огромный резонанс. Люди строили догадки по поводу того, куда же мог запропаститься известный военачальник, отмечает информационный ресурс URA.RU. Некоторые даже считали, что Суровикина могли ликвидировать или держать в тайной тюрьме.



Однако теперь выяснилось, что у бывшего командующего Объединенной группировкой войск все в целом неплохо. Суровикин живет в московской квартире вместе со своей семьей. Такой сенсационной информацией с общественностью поделилась известная телеведущая Ксения Собчак, отмечает интернет-издание "Радио 1".



Блондинка опубликовала фотографии генерала в гражданской одежде под руку с любимой женой. Когда конкретно были сделаны кадры, доподлинно неизвестно, но Ксения утверждает, что это свежие фотографии.





"Генерал Суровикин вышел. Жив, здоров, дома, с семьей, в Москве. Фото сегодняшнее", – написала накануне Ксения Собчак в социальных сетях.

К слову, ранее стало известно о том, что генералу Армагеддону уже нашли замену.

