Собянин: движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии восстановлено

Собянин: движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии восстановлено
Фото: АГН Москва
Вся инфраструктура прошла проверку перед возобновлением работы

Движение на Люблинско-Дмитровской линии восстановлено, оно уже введено в график, указал мэр Москвы Сергей Собянин. По словам градоначальника, для проверки инфраструктуры сначала прошли два поезда без пассажиров, инфраструктуру и подвижной состав полностью проверили перед восстановлением движения.

Как указал Собянин, утром 11 октября на станции метро "Печатники" произошел накат движущегося в депо поезда без пассажиров на стоящий состав. Машинист получил травму, пострадали пятеро пассажиров. Их состояние удовлетворительное.

После проведенных ремонтно-восстановительных работ движение поездов было полностью запущено, всем оказали необходимую помощь и поддержку, отметил Собянин.

Источник: Telegram-канал мэра Москвы ✓ Надежный источник
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