Как за минуту наточить ножи в блендере

Как за минуту наточить ножи в блендере
Фото: www.unsplash.com
Важный элемент электроприбора будет работать, как новый

На кухне практически каждой хозяйки можно встретить такой удобный и необходимый для приготовления многих блюд прибор, как блендер. Действительно, те, кто привыкли пользоваться этим электрическим
приспособлением для готовки еды, не представляют, как можно справляться с обязанностями по кухне без него. Однако каждая вещь требует заботы. "Утро.ру" рассказывает, как буквально за минуту можно наточить ножи в измельчителе.

Блендер используется для измельчения разных продуктов. Многие рецепты требуют практически превратить ингредиенты в пыль. Например, с помощью блендера можно измельчить орехи, сделать пюре из банана и других фруктов, приготовить молочный коктейль и так далее.

Со временем ножи измельчителя могут затупиться. Для того чтобы оперативно вернуть им первозданный вид, потребуется два яйца. Нужно взять скорлупу от этих продуктов, отправить ее в блендер и включить электроприбор. Ножи сами заточатся о скорлупу и будут работать, как новое.

Такой простой и действенный метод сэкономит денежные средства – вам не придется покупать новый измельчитель, так как старый снова начнет отлично функционировать.

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Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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