Заблокируют карту: какую грубую ошибку нельзя допускать при переводе денег

Заблокируют карту: какую грубую ошибку нельзя допускать при переводе денег
Фото: www.unsplash.com
Один неосторожный шаг может лишить платежного инструмента

Сегодня практически не осталось люди, которые не пользуются банковскими картами. Этот удобный платежный инструмент позволяет сэкономить время и отслеживать свои траты. Поэтому весьма неприятно будет лишиться банковской карты из-за неправильного заполнения одной графы при отправке переводов.

Далеко не все понимают, насколько серьезно кредитные организации следят за активностью своих пользователей. Сегодня люди очень часто переводят денежные средства родным, близким, знакомым или таким образом расплачиваются за различные услуги.

Ольга Дайнеко, эксперт НИФИ Минфина, напомнила, что банки обязаны внимательно следить за своими клиентами и выявлять подозрительные операции. Поэтому, если человеку взбредет в голову подшутить над своим знакомым, это может привести к весьма плачевным последствиям.

Например, поле, в котором необходимо указать назначение платежа при переводе денежных средств – точно не место для приколов. Шуточки на тему запрещенных веществ, оружия, взяток и коррупции могут привлечь к себе внимание кредитной организации, которая даже способна заблокировать карту до выяснения обстоятельств.

Также не стоит прописывать в назначении информацию о том, что вы оплачиваете какой-то товар или услугу, это может быть расценено как помощь при сокрытии информации о доходах перед налоговой. Эксперт добавила, что одна фраза вряд ли приведет к кардинальным действиям со стороны банка, однако привлекать к себе лишнее внимание точно не стоит.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как быстро заточить ножи в блендере.

Источник: Российская газета ✓ Надежный источник

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