Русское женское имя вызывает смех у поляков: звучит неприлично

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Язык языку рознь, и одни и те же слова на разных языках могут звучать и трактоваться совершенно по-разному. Отдельного внимания заслуживают имена: те, что в нашем обиходе звучат красиво, привычно и обыденно, в других странах могут вызвать легкую усмешку и недоумение.
Одно из таких имен – Татьяна. И, если полная форма этого имени звучит стандартно на всех языках, то к сокращенной возникают вопросы. Дело в том, что Таня очень созвучно с "tanie", что переводится на русский как "дешевые" или "дешевая". Конечно, мелочь, но какую-то даму может и не на шутку оскорбить.
Так или иначе, повода для обиды здесь нет: условная Ядя или Крыся в России тоже, скорее всего, подвергнется насмешкам из-за необычного звучания, ассоциирующегося с домашними животными.
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