Сокращение рабочей недели на час: как закон может изменить жизнь россиян

Сокращение рабочей недели на час: как закон может изменить жизнь россиян
Petrov Sergey/www.globallookpress.com
Политик не видит в возможном решении властей ничего, кроме плюсов

В нижнюю палату парламента внесли законопроект о сокращении рабочей недели на час – до 39 в неделю. Политик, экс-парламентарий Роман Худяков рассказал, как это решение в случае принятия законодательной ветвью повлияет на жизнь россиян. 

По словам политика, инициатива не окажет никакого влияния на общую производительность в экономике, а вот для самих работников будет весьма кстати. Немаловажно это и для огромного числа россиян, воспитывающих детей. 

"За этот час мы успеваем детей забрать из садика, с продленки. Это огромная помощь со стороны государства для обыкновенных граждан", — указал Худяков в интервью для "Пятого канала".

На производственном уровне отразилось бы в негативную сторону сокращение рабочей недели уже на три-четыре часа. А вот час, уверен политик, никакой "погоды" для заводов не делает.

А МИР24 ранее сообщал, что президент России Владимир Путин подвел итоги работы властей над улучшением жилищных условий россиян в 2023 году.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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