Счет в грузинском ресторане шокировал россиянина

Он заявил, что о дешевой и доступной Грузии можно навсегда забыть

Грузия всегда являлась относительно доступной для среднестатистического россиянина страной, поэтому ее часто выбирали для отдыха. Однако недавняя статья одного российского туриста на "Дзене" заставила многих пересмотреть свои взгляды.

По словам автора, за годы путешествий по Грузии у него уже сформировался список предпочтений в плане блюд, и при заказе он привык не проверять меню и цены. В среднем сытный обед обходился ему в пределах 500 рублей. Вот и в последний раз он расположился в ресторане на окраине Тбилиси, заказав пхали, 12 небольших хинкали и бокал пива.

Каково же было его недоумение, когда он увидел счет в 48,64 лари – в российской валюте это примерно 1 655 рублей.

"И это за ужин на одного человека на окраине Тбилиси", – возмутился путешественник.

Он отметил, что в счет вошла плата за обслуживание в размере 15 процентов, однако даже без нее сумма была бы внушительной – порядка 1 440 рублей.

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