Как навсегда избавиться от черной плесени в доме

Против это опасного грибка отлично подойдет один способ

Плесень – довольно частое явление. Только вы оставили контейнер на ночь с едой на столе или не стали проветривать ванную после вечернего горячего душа, на поверхности предательски появляются те самые пятна.

Такой грибок очень любит влагу и тепло. За 200 миллионов лет существования он приспособился ко всему, что только было на планете. Устранить плесень не так просто, хотя и вполне реально. Споры плесени постоянно витают в воздухе, оседая на поверхности и начиная прорастать.

Реально справиться даже с масштабным очагом – правда, тут вам помогут уже профессиональные дезинфекторы, передает "Пятый канал".

Необходимо начать бороться с проблемой с осмотра самой поверхности – а затем пускать в ход химикаты. Изначально ликвидируют микроорганизмы и вирусы в воздухе, после чего переходят к нейтрализации грибка. Агрессивный раствор проникает в бетон глубиной до пятнадцати сантиметров.

После обработки достаточно проветрить помещение примерно полчаса – и можно со спокойной душой возвращаться.

Головная боль многих домохозяек – плесень в углах ванной и кухни. А если грибковые колонии облюбовали место подтеков из-за проблем с трубами у соседей, придется изначально самостоятельно провести анализ. Правда, тут уже необходимо повозиться с экспертизами и экспертными организациями, которые помогут установить сумму ущерба.

Такой грибок, кстати, весьма опасен для астматиков – в особенности у детей, предупреждают специалисты.