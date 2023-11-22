Почему гиперопека опасна для ребенка

Почему гиперопека опасна для ребенка
Фото: pixabay.com
Психолог предупредила родидетей

Некоторые родители выбирают модель воспитания, при которой стремятся окружить своего наследника максимальным вниманием, а также контролировать каждый его шаг. Тем сам взрослые стремятся обезопасить ребенка от угроз, которые чаще всего являются не реальными, а вымышленными.

В то же время родители становится абсолютно уверены в том, что ребенок может поступать только так, как они считают нужным, объясняя свое решение заботой. Однако эксперты полагают, что подобное поведение взрослых не просто не является заботой, а еще и представляет серьезную опасность малышу.

Так, психолог Сусанна Баринова уверена, что гиперопека мешает ребенку развиваться и действовать самостоятельно. По ее мнению, взрослые, окружая наследника постоянно заботой, провоцируют ситуацию, при которой малыш будет постоянно нуждаться в посторонней помощи.

Такие дети не могут пройти все этапы взросления, отметила эксперт. Она предупредила, что малыши, окруженные гиперопекой, во взрослой труднее выстраивают отношения и становятся более тревожными.

Ранее психолог составил портрет идеальной жертвы мошенников.

Источник: Газета.ру ✓ Надежный источник
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