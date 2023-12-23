Мужчину уволили с работы всего за один вопрос

Пользователь социальных сетей поделился историей, из-за которой остался без работы

Необычной историей увольнения поделился пользователь в социальных сетях. Автор поста вспомнил, как рассказал генеральному директору, что давно хочет получить повышение. В итоге всего один вопрос стоил мужчине репутации и четырех лет работы в компании.

"Делай, что должен, и просто продолжай спрашивать", – ответил руководитель компании.

После такого ответа мужчина поведал боссу, что работает в компании четыре года, и за это время он спрашивал о повышении 37 раз. Спустя некоторое время автор поста узнал, что в компании он больше не работает.

В социальных сетях мужчина запустил целое обсуждение. Он высказал мнение, что не стоит задавать вопросы о повышении руководителю компании. В комментариях версию автора поддержали и добавили, что такое обращение, вероятно, поставила в неудобное положение непосредственного начальника и разозлило его. За это карьерист и поплатился работой.

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