Мужчину уволили с работы всего за один вопрос

Мужчину уволили с работы всего за один вопрос
Фото: freepik.com
Пользователь социальных сетей поделился историей, из-за которой остался без работы

Необычной историей увольнения поделился пользователь в социальных сетях. Автор поста вспомнил, как рассказал генеральному директору, что давно хочет получить повышение. В итоге всего один вопрос стоил мужчине репутации и четырех лет работы в компании.

"Делай, что должен, и просто продолжай спрашивать", – ответил руководитель компании.

После такого ответа мужчина поведал боссу, что работает в компании четыре года, и за это время он спрашивал о повышении 37 раз. Спустя некоторое время автор поста узнал, что в компании он больше не работает.

В социальных сетях мужчина запустил целое обсуждение. Он высказал мнение, что не стоит задавать вопросы о повышении руководителю компании. В комментариях версию автора поддержали и добавили, что такое обращение, вероятно, поставила в неудобное положение непосредственного начальника и разозлило его. За это карьерист и поплатился работой. 

Ранее в социальных сетях обсудили самые нелюбимые новогодние блюда. 

Источник: Reddit ✓ Надежный источник
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